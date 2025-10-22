Mio fratello moriva di giustizia | Ilaria Cucchi all’ospedale Pertini sedici anni dopo quel terribile 22 ottobre

Sedici anni dopo la morte di Stefano Cucchi, sua sorella Ilaria è tornata nel luogo che ha segnato per sempre la storia della sua famiglia: il reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove il giovane è stato ricoverato ed è morto il 22 ottobre 2009. Un ritorno carico di emozioni e di significati, nel giorno dell’anniversario che ancora oggi rappresenta una ferita aperta nella coscienza collettiva italiana. Mio fratello Stefano Cucchi 16 anni fa moriva di carcere sì, ma anche di giustizia. Sedici anni fa, più o meno a quest’ora, io e i miei genitori venivamo accolti esattamente qui di fronte all’entrata della struttura protetta dell’ospedale Pertini e sotto la pioggia ci veniva detto che Stefano era morto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

