Mio fratello moriva di giustizia | Ilaria Cucchi all’ospedale Pertini sedici anni dopo quel terribile 22 ottobre
Sedici anni dopo la morte di Stefano Cucchi, sua sorella Ilaria è tornata nel luogo che ha segnato per sempre la storia della sua famiglia: il reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove il giovane è stato ricoverato ed è morto il 22 ottobre 2009. Un ritorno carico di emozioni e di significati, nel giorno dell’anniversario che ancora oggi rappresenta una ferita aperta nella coscienza collettiva italiana. Mio fratello Stefano Cucchi 16 anni fa moriva di carcere sì, ma anche di giustizia. Sedici anni fa, più o meno a quest’ora, io e i miei genitori venivamo accolti esattamente qui di fronte all’entrata della struttura protetta dell’ospedale Pertini e sotto la pioggia ci veniva detto che Stefano era morto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondisci con queste news
il 12 Ottobre 1985 moriva Ricky Wilson, membro fondatore e chitarrista dei B-52s. Ricky era il fratello di Cindy Wilson, una delle voci della band. Le insolite accordature di chitarra di Ricky Wilson erano una delle caratteristiche del suono dei B-52s. #RickyWilso - X Vai su X
Il 10 ottobre del 19 d.C. moriva a Antiochia, in Siria, Germanico, fratello del futuro imperatore Claudio e figlio adottivo di Tiberio, suo zio. Dopo le vittorie in Germania e il recupero di 2 delle 3 aquile di Teutoburgo, oltre ad aver sedato le legioni che volevano co Vai su Facebook
Ilaria Cucchi torna al Pertini: «Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia» - "Mio fratello Stefano Cucchi 16 anni fa moriva di carcere sì, ma anche di giustizia". ilmessaggero.it scrive
Paolo Piccolo, morto dopo le botte in carcere: «Così avevano ridotto mio fratello, intervenga Nordio» - «Chiediamo l'intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché non si ripeta ancora quanto accaduto a Paolo». Scrive ilmattino.it
Strage di Castel d'Azzano, Valeria Meldo: «I fratelli Ramponi uccisero mio fratello guidando a fari spenti nella nebbia. Per noi nessun risarcimento» - La sera dell'incidente i fratelli Ramponi si scontrarono con Davide Meldo: «A fari spenti e senza lampeggianti, in una coltre di nebbia in cui non si vedeva niente: mio fratello non ha potuto evitarli ... Da msn.com