Mio figlio imita tutto quello che vede in TV | è normale?

Salve dottoressa, le scrivo perché io e mio marito abbiamo notato che nostro figlio, che ha quasi 6 anni, imita moltissimo quello che vede nei film, nei cartoni e nelle pubblicità, anche quando siamo in giro. Ripete battute, gesti e a volte anche atteggiamenti poco educati. È una cosa normale? Come possiamo insegnargli a distinguere tra comportamento da gioco e comportamento reale? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

