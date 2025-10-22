Minuscola agnellina recuperata a Oristano | Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato
I veterinari della Clinica Duemari di Oristano hanno soccorso un’agnellina appena nata, trovata sul ciglio della strada con ancora il cordone ombelicale attaccato. Nonostante le cure, però, la piccola non è sopravvissuta, spezzando il cuore delle migliaia di persone che si erano appassionate alla sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi abbiamo ricoverato un'agnellina minuscola , veramente minuscola . Recuperata dal bordo strada con ancora il cordone ombelicale attaccato .. non sappiamo se sopravviverà ma ve la presentiamo lo stesso . Sperando di portarle fortuna .. - facebook.com Vai su Facebook