Minuscola agnellina recuperata a Oristano | Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato

I veterinari della Clinica Duemari di Oristano hanno soccorso un'agnellina appena nata, trovata sul ciglio della strada con ancora il cordone ombelicale attaccato. Nonostante le cure, però, la piccola non è sopravvissuta, spezzando il cuore delle migliaia di persone che si erano appassionate alla sua storia.