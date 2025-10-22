Mini-puntate confermate | ecco quanto dura La forza di una donna — fan in rivolta
È ufficiale: Mediaset ha confermato la durata ridotta per La forza di una donna, la soap turca che da mesi domina il pomeriggio di Canale 5. Le puntate della seconda stagione scendono a meno di 15 minuti effettivi, un record negativo che ha già scatenato una vera e propria rivolta tra i fan. La decisione, legata alla riorganizzazione del daytime autunnale, non piace al pubblico, che sui social parla apertamente di “frammentazione insopportabile” e chiede a gran voce un ritorno al formato originario. Secondo le nuove disposizioni di palinsesto, gli episodi andranno in onda tra le 16:10 e le 16:25, subito dopo Uomini e Donne e prima del blocco informativo di Pomeriggio Cinque News. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Buonasera! live a puntate... oggi abbiamo fatto la prima parte di questo... mini? home decor? card cosa lo faremo diventare? lo vediamo nel prossimo live! heee la fustella, che richiede un po' di precisione, ma è venuta bene anche a me quindi.... è meravigli - facebook.com Vai su Facebook