Mini-puntate confermate | ecco quanto dura La forza di una donna — fan in rivolta

È ufficiale: Mediaset ha confermato la durata ridotta per La forza di una donna, la soap turca che da mesi domina il pomeriggio di Canale 5. Le puntate della seconda stagione scendono a meno di 15 minuti effettivi, un record negativo che ha già scatenato una vera e propria rivolta tra i fan. La decisione, legata alla riorganizzazione del daytime autunnale, non piace al pubblico, che sui social parla apertamente di “frammentazione insopportabile” e chiede a gran voce un ritorno al formato originario. Secondo le nuove disposizioni di palinsesto, gli episodi andranno in onda tra le 16:10 e le 16:25, subito dopo Uomini e Donne e prima del blocco informativo di Pomeriggio Cinque News. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it