Minaccia e perseguita il sindaco | divieto di avvicinamento per un ex dipendente comunale

Divieto di avvicinamento per un ex dipendente comunale accusato di atti persecutori nei confronti del sindaco. La storia si consuma a Bassiano e la misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura, è stata eseguita nella giornata di ieri, martedì 21. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un uomo di 56 anni, che perseguitava e minacciava l'ex compagna è stato arrestato, a Sanremo dalla polizia con l'accusa di stalking - facebook.com Vai su Facebook

Sestu, perseguita e minaccia la ex compagna: arrestato - X Vai su X

Sindaco perseguitato da ex dipendente del Comune: scatta divieto di avvicinamento - La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal ... Riporta h24notizie.com

Minacce al sindaco di Pachino, divieto di avvicinamento per un dipendente del Comune - Il protagonista è un dipendente del Comune in provincia di Siracusa. Come scrive meridionews.it

Minacce via social al sindaco di Pachino, braccialetto elettronico per dipendente comunale - L’autore del video social con insulti e minacce all’indirizzo del sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, è stato identificato e sottoposto a misura cautelare. Lo riporta siracusaoggi.it