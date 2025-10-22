Minaccia di morte l' ex fidanzata scatta il braccialetto elettronico per un 34enne

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non potrà avvicinarsi all'ex fidanzata, né potrà comunicare con lei né frequentare i luoghi abituali della ragazza, un 34enne originario di Battipaglia, che vive a Misano Adriatico, indagato dalla Procura di Rimini per minacce e atti persecutori. Ieri sera i carabinieri gli hanno notificato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Minacce di morte, offese, bugie. 34enne denunciato dalla ex fidanzata - Minacce e atti persecutori sono i reati contestati ad un 34enne, originario di Battipaglia, in provincia di Salerno, e residente a Misano Adriatico. Lo riporta msn.com

minaccia morte ex fidanzata“Ti do fuoco e ti apro il cranio”. Picchia e minaccia la fidanzata ex modella, arrestato - Queste le minacce che un uomo di 31 anni, arrestato dalla Polizia per atti persecutori e lesioni, avrebbe rivolto a una ex modella con la quale avev ... Segnala blitzquotidiano.it

minaccia morte ex fidanzata"Ti do fuoco, ti apro il cranio", minaccia e picchia la fidanzata ex modella: arrestato - In carcere a Milano è finito un uomo di 31 anni: avrebbe minacciato la donna - Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Morte Ex Fidanzata