Minaccia di morte l' ex fidanzata scatta il braccialetto elettronico per un 34enne

Non potrà avvicinarsi all'ex fidanzata, né potrà comunicare con lei né frequentare i luoghi abituali della ragazza, un 34enne originario di Battipaglia, che vive a Misano Adriatico, indagato dalla Procura di Rimini per minacce e atti persecutori. Ieri sera i carabinieri gli hanno notificato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

