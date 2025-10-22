Minaccia di gettarsi nel fiume l' operatore del 112 lo tiene al telefono e i carabinieri lo salvano
Minacciava di gettarsi nel fiume, di farla finita. Ma l'intervento dei carabinieri ha evitato il tragico epilogo. La storiaÈ successo nella giornata di sabato 18 ottobre a Pavia, dove un ragazzo di 26 anni, di origine senegalese, ha chiamato il 112 minacciando di gettarsi nel Ticino. L'operatore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
