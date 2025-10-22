Minacce gravi Sicurezza massima per Sarkozy | scorta speciale in prigione

Nicolas Sarkozy ha beneficiato della protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di due agenti di polizia fin dal suo ingresso nel penitenziario di La Santé a Parigi. "Finché necessario, finché lo riterremo utile", ha spiegato questa mattina il Ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez, intervenendo a CNews e Europe 1. "L'ex Presidente della Repubblica dispone di un sistema di protezione, dato il suo status e le minacce a cui è esposto", ha spiegato l'ex capo della polizia di Parigi, ricordando che Sarkozy era già protetto da due agenti di polizia prima dell'ingresso in carcere. "Questo sistema è stato mantenuto durante la sua detenzione", ha aggiunto Laurent Nuñez. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Minacce gravi". Sicurezza massima per Sarkozy: scorta speciale in prigione

