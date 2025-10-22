Minacce e stalking a 21 anni | allontanato dopo la denuncia

Telefonate continue, pedinamenti, appostamenti sotto casa e minacce. È così che un giovane di 21 anni avrebbe perseguitato la sua ex fidanzata, una ragazza poco più che ventenne, dopo la fine della loro relazione durata circa sei mesi. Ma il giovane, invece di accettare la decisione, avrebbe. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Insulti e minacce nel condominio di via Orvieto a Torino: a processo per stalking - X Vai su X

Il giovane era finito sotto processo per stalking e minacce dopo un soggiorno turbolento a Filicudi, nelle isole Eolie, durante l’estate del 2024. Leggi tutto... - facebook.com Vai su Facebook

Stalking alla ex fidanzata nel Bolognese: divieto di avvicinamento per un 21enne - La vittima ha presentato ai carabinieri una querela nei confronti del giovane, che l’ha perseguitata con telefonate, pedinamenti e appostamenti sotto casa ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Faneto, la denuncia social della ex fidanzata del rapper per presunte violenze - Nei mesi scorsi Alessandra, 20 anni, aveva presentato alle forze dell'ordine una denuncia per presunte violenze, minacce e stalking nei confronti dell’ex fidanzato, 21 anni. Secondo tg24.sky.it

Torino, insulti alla fidanzatina per gli abiti succinti e minacce: «Non puoi andare a scuola, voglio un figlio» - «I problemi per il suo modo di vestirsi, era una ragazza immagine e indossava abiti non adeguati». Da torino.corriere.it