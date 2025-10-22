Minacce all’arbitro L’Accademia Bmv | | Netta condanna

Condanna ferma e senza appello da parte dell’ Accademia BMV dopo l’episodio che ha scosso il mondo del calcio giovanile domenica, durante una partita del campionato provinciale Allievi Under 17 tra Legnarello e Accademia BMV. Violando l’amicizia e il rispetto che dovrebbero caratterizzare lo sport, un genitore ha minacciato il giovane arbitro costringendolo a interrompere l’incontro e a chiedere l’intervento dei carabinieri. Un gesto che ha lasciato sgomento il pubblico e ha acceso la condanna unanime del mondo sportivo locale. L’ Accademia BMV ha preso le distanze con decisione: "Sentiamo doveroso condannare l’increscioso episodio di domenica nel corso della gara Allievi Under 17 tra Legnarello e Accademia BMV, in cui l’arbitro ha subìto reiterate offese e insensate minacce". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

