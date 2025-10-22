Mina regala la sua voce a La Pennicanza | Fiorello emozionato in diretta

Una sorpresa inaspettata per Rosario Fiorello. La nuova stagione de La Pennicanza è partita con un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Durante la puntata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno ricevuto in diretta un messaggio vocale davvero speciale: Mina ha cantato il jingle ufficiale del loro show su Rai Radio2. Visibilmente commosso, Fiorello ha condiviso l'emozione con gli ascoltatori: "Mi è arrivato un messaggio vocale da più di un mito. Colei che rappresenta la canzone italiana, la voce più grande di sempre. Nel 2025, con tutta l'intelligenza artificiale e i fake in circolazione, uno pensa sia uno scherzo.

