Anche Mina in persona è fan de La Pennicanza, lo show radiofonico di Fiorello tornato in onda da ieri dopo la ‘falsa partenza’ di lunedì. Questo pomeriggio, in diretta su Rai Radio 2, lo showman siciliano ha deciso di far ascoltare a tutto il suo pubblico un regalo inatteso: il jingle della trasmissione cantato dalla ‘Tigre di Cremona’. Un dono che ha riempito d’orgoglio l’emozionatissimo conduttore. Mi è arrivato un messaggio vocale da, secondo me, più di un mito. Colei che rappresenta proprio la canzone italiana, la cantante italiana più brava di sempre, la voce riconoscibilissima. Ora nel 2025, quando c’è l’intelligenza artificiale, ci sono fake ovunque uno dice: ‘Ora farà la cavolata’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mina ‘regala’ a Fiorello il jingle de La Pennicanza