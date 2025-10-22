Mina fa una sorpresa da Fiorello | canta la sigla de La Pennicanza

Oggi a La Pennicanza è andata in onda una bella sorpresa: Mina ha cantato il jingle, non se lo aspettava nemmeno Fiorello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mina fa una sorpresa da Fiorello: canta la sigla de La Pennicanza

