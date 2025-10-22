Mina e Barilla 60 anni di Pasta Diva | una mostra-evento alla Fondazione Magnani-Rocca

Nel 1965, in un'Italia attraversata una profonda trasformazione culturale, Pietro Barilla incontra Mina a Roma. È l'inizio di una rivoluzione che ha elevato la pasta a capolavoro e icona di stile. A 60 anni dal primo Carosello Barilla con Mina testimonial, la Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

