Mina canta il jingle di La Pennicanza Fiorello | Sono emozionato Vale più dei gioielli rubati al Louvre
Rosario Fiorello è stato sorpreso da Mina che ha cantato il jingle del suo show La Pennicanza. Lo showman ha trasmesso in diretta il nuovo jingle cantato dalla celebre artista commentando: "Vale più dei gioielli che hanno rubato al Louvre, sono emozionato nel mandarlo in onda". 🔗 Leggi su Fanpage.it
