Mille Miglia torna la storia | Passerà nella nostra città con il suo carico di magia

Siamo felici di confermare per il 2026 il passaggio della manifestazione storica Mille Miglia a Ferrara. Sostenere eventi di prestigio come questo fanno accrescere la visibilità di Ferrara a livello internazionale anche nel panorama delle manifestazioni automobilistiche storiche ed è un’opportunità importante per la città perché ci permette di promuovere e valorizzare il nostro patrimonio artistico cittadino. Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per questa conferma va come sempre agli organizzatori di Brescia che hanno fatto di questa gara un vero e proprio evento sportivo, culturale e turistico, insieme a quelli locali dello Studio Borsetti, che sapranno ulteriormente valorizzare con il loro impegno il nostro territorio ricco di eccellenze monumentali e culinarie, sempre accogliente per gli equipaggi di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mille Miglia, torna la storia: "Passerà nella nostra città con il suo carico di magia"

