Milioni di sigarette illecite e con marchi contraffatti scoperti cinque fabbriche e due magazzini nel Torinese

22 ott 2025

A ottobre 2025 i comandi provinciali della guardia di finanza, tramite il nucleo di polizia economico-finanziaria, e dei carabinieri di Torino, tramite la compagnia di Venaria Reale, hanno sgominato un'organizzazione dedita al contrabbando di sigarette. Sul territorio di Torino, rispettivamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

CASELLE - Milioni di sigarette di contrabbando prodotte nel torinese, otto arresti - VIDEO - Depositi sequestrati dislocati nell’area settentrionale del territorio del capoluogo piemontese, nei quartieri di Madonna di Campagna, Barca e Rebaudengo, e nei comuni di Caselle Torinese e Venaria Re ... Si legge su quotidianocanavese.it

milioni sigarette illecite marchiFabbriche clandestine di sigarette: otto arresti e sequestri record a Torino e dintorni - L’operazione – L’operazione congiunta, battezzata “Chain smoking”, ha portato alla scoperta di cinque opifici occulti e due depositi dedicati allo stoccaggio ... Lo riporta pupia.tv

milioni sigarette illecite marchiRivelazione delle Fabbriche Clandestine di Sigarette in Italia: Un'Indagine Sconvolgente - Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno rivelato l'esistenza di una vasta rete di contrabbando di sigarette attiva in Italia. Lo riporta notizie.it

