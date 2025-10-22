Milioni di sigarette illecite e con marchi contraffatti scoperti cinque fabbriche e due magazzini nel Torinese

A ottobre 2025 i comandi provinciali della guardia di finanza, tramite il nucleo di polizia economico-finanziaria, e dei carabinieri di Torino, tramite la compagnia di Venaria Reale, hanno sgominato un'organizzazione dedita al contrabbando di sigarette. Sul territorio di Torino, rispettivamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondisci con queste news

Sequestrati 11 milioni di sigarette elettriche, filtri e cartine pericolose https://nap.li/8XEc - facebook.com Vai su Facebook

sequestrati circa 11 milioni e mezzo di prodotti da fumo (di cui 2 mln sono stati sequestrati presso l’importatore e distributore per tutta Palermo) tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, per un peso complessivo di circa 770 kg - https://ilmetropolitano.it/2025/10/2 - X Vai su X

CASELLE - Milioni di sigarette di contrabbando prodotte nel torinese, otto arresti - VIDEO - Depositi sequestrati dislocati nell’area settentrionale del territorio del capoluogo piemontese, nei quartieri di Madonna di Campagna, Barca e Rebaudengo, e nei comuni di Caselle Torinese e Venaria Re ... Si legge su quotidianocanavese.it

Fabbriche clandestine di sigarette: otto arresti e sequestri record a Torino e dintorni - L’operazione – L’operazione congiunta, battezzata “Chain smoking”, ha portato alla scoperta di cinque opifici occulti e due depositi dedicati allo stoccaggio ... Lo riporta pupia.tv

Rivelazione delle Fabbriche Clandestine di Sigarette in Italia: Un'Indagine Sconvolgente - Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno rivelato l'esistenza di una vasta rete di contrabbando di sigarette attiva in Italia. Lo riporta notizie.it