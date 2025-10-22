Milena Mancini morta dopo liposuzione in Turchia la sorella | Non dormo da 20 giorni piango e mi dispero

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il feretro di Milena Mancini è arrivato in Italia dalla Turchia. Il corpo senza vita della 56enne morta dopo 20 giorni di agonia in seguito a una liposuzione sarà sottoposto all'autopsia. Il post della sorella Sara su Facebook: "Non dormo da 20 giorni e mi dispero perché sono morta insieme a te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

milena mancini morta dopoChi era Milena Mancini, l’imprenditrice italiana morta dopo una liposuzione a Istanbul - Milena Mancini, imprenditrice e agente immobiliare di Isola del Liri, è morta a 56 anni dopo una liposuzione in Turchia. Lo riporta alfemminile.com

milena mancini morta dopoChi era Milena Mancini, la 56enne di Frosinone morta dopo un intervento di liposuzione in Turchia - Milena Mancini è morta dopo 20 giorni di agonia a seguito di un intervento di liposuzione in Turchia. Riporta fanpage.it

milena mancini morta dopoMilena Mancini, morta dopo la liposuzione in Turchia: forse fatale una perforazione dell’intestino - Il viaggio in Turchia insieme alla figlia per sottoporsi ad un intervento di liposuzione addominale in una clinica privata. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Milena Mancini Morta Dopo