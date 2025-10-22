Milena Gabanelli alla piazza per Ranucci | Il governo di turno se può ti massacra
“I primi dieci anni abbiamo lavorato senza tutela legale, questo dimostra quanta determinazione c’è nella squadra” di Report. “Io ho subìto una causa da 137 milioni di euro andata avanti per anni”. Lo ha ricordato Milena Gabanelli nel corso del suo intervento alla manifestazione per la libertà di stampa lanciata dal M5s in piazza Santi Apostoli, a Roma. “La legge contro le liti temerarie esiste, sarebbe già sufficiente applicare quella che c’è – ha aggiunto -. Io non sono incline al vittimismo, credo che questa professione sia un genere molto particolare che uno sceglie, non viene imposta da nessuno ed è una scelta di vita che si porta appresso rischi”, “come quello che uno ti minacci o voglia farti del male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
