Milano periferie al setaccio | sanzioni per 17mila euro e cinque appartamenti sgomberati
Milano, 22 ottobre 2025 – Periferie milanesi al setaccio delle forze dell’ordine. Oggi, in un'operazione coordinata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un massiccio intervento è stato messo in campo da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la Polizia Locale del Comune di Milano. Obiettivo: combattere la criminalità, le occupazioni abusive, lo spaccio di droga e la presenza irregolare di stranieri in zone come piazzale Selinunte, Segesta, Stazione FS Lampugnano e Molino Dorino. Sono stati 290 gli agenti coinvolti, che hanno dato vita a 25 posti di controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
