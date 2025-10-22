Milano ospita il campionato mondiale dei taglialegna

Milano, 22 ottobre 2025 – Arriva a Milano lo Stihl Timbersport World Championship 2025 il più prestigioso evento mondiale della disciplina del taglio sportivo del legno. L'appuntamento è venerdì 24 e sabato 25 ottobre all’Allianz Cloud Arena: per due giorni i migliori wood heroes del pianeta saranno i protagonisti di sfide mozzafiato. Sono attesi 3.000 spettatori al giorno, 120 tra i migliori atleti del mondo, provenienti da 20 nazioni. Ci sarà anche il Campione italiano in carica Michel Perrin, che si batterà per conquistare il titolo di campione mondiale. Passeggiate d’autunno nei giardini di Villa Arconati "Abbiamo scelto Milano Siam perché vogliamo far conoscere questo sport in Italia: uno sport che mette in contatto con la natura e che trasmette valori autentici di fair play. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

