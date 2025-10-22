Milano ospita il campionato mondiale dei taglialegna
Milano, 22 ottobre 2025 – Arriva a Milano lo Stihl Timbersport World Championship 2025 il più prestigioso evento mondiale della disciplina del taglio sportivo del legno. L'appuntamento è venerdì 24 e sabato 25 ottobre all’Allianz Cloud Arena: per due giorni i migliori wood heroes del pianeta saranno i protagonisti di sfide mozzafiato. Sono attesi 3.000 spettatori al giorno, 120 tra i migliori atleti del mondo, provenienti da 20 nazioni. Ci sarà anche il Campione italiano in carica Michel Perrin, che si batterà per conquistare il titolo di campione mondiale. Passeggiate d’autunno nei giardini di Villa Arconati "Abbiamo scelto Milano Siam perché vogliamo far conoscere questo sport in Italia: uno sport che mette in contatto con la natura e che trasmette valori autentici di fair play. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
? #SerieA1Tigotà Mercoledì gli anticipi della tredicesima giornata: Monviso ospita Conegliano, big match Scandicci-Milano Le due partite anticipate a causa del Mondiale per Club. Diretta DAZN e VBTV per Monviso-Conegliano dalle 20, alle 20.30 Scandi Vai su Facebook
Fino al 9 novembre l' ingresso di Triennale Milano ospita la quarta opera della serie “La fragilità del futuro” di Jacopo Allegrucci: un ippopotamo in cartapesta, simbolo imponente e vulnerabile del nostro rapporto con il pianeta. triennale.it $MilanoCultura $Mila - X Vai su X
SCACCHI – A Gallipoli il Campionato Mondiale Seniores, presenti 68 Paesi del mondo - La città di Gallipoli, da ieri, ospita il Campionato Mondiale Seniores di Scacchi FIDE 2025, evento organizzato da Chess Projects ASD di Milano ... Riporta salentosport.net
Anche i taglialegna hanno il loro Mondiale. Ed è pure sostenibile - Si parte con le gare a squadre e il tentativo dei Chopperhoos di conquistare il decimo titolo della propria storia. Riporta ilfoglio.it
Tiro a volo: in corsa gli azzurri dello skeet dopo i primi cinquanta piattelli ai Mondiali - Va in archivio un impegnativo primo giorno di competizioni in quel di Atene, capitale della Grecia che ospita da oggi i Campionati Mondiali 2025 di tiro a ... Da oasport.it