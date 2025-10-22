Milano morta la donna sfregiata al volto Arrestato l' ex marito

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciana Ronchi - 62 anni - è stata colpita al volto questa mattina con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime rilevazioni la vittima avrebbe riportato diverse ferite al corpo, su gambe e braccia. È stata trasportata d'urgenza dagli operatori del 118 all'ospedale Niguarda dove è morta in serata. Pare che lesione più grave sia quella alla giugulare. All'arrivo in ospedale la 62enne era in arresto cardiaco, subito rianimata dal personale del pronto soccorso e operata, ma per lei non c'è stato nulla da fare Poco dopo l'aggressione, lex marito sarebbe stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

milano morta la donna sfregiata al volto arrestato l ex marito

© Ilgiornale.it - Milano, morta la donna sfregiata al volto. Arrestato l'ex marito

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano morta donna sfregiataDonna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne è sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Si legge su fanpage.it

Donna accoltellata a Milano, è gravissima in ospedale: caccia all’ex marito. “Non sopportava di vederla felice” - Agguato in via Grassini, a Bruzzano, poi la fuga in scooter: la 62enne aggredita in un parcheggio, rincorsa e colpita più volte al volto. Segnala ilgiorno.it

milano morta donna sfregiataMilano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - È stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso dopo essere stata trovata vicino all'androne di un palazzo. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Morta Donna Sfregiata