Milano morta la donna sfregiata al volto Arrestato l' ex marito | Datemi l' ergastolo

Luciana Ronchi - 62 anni - è stata colpita al volto questa mattina con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime rilevazioni la vittima avrebbe riportato diverse ferite al corpo, su gambe e braccia. È stata trasportata d'urgenza dagli operatori del 118 all'ospedale Niguarda dove è morta in serata. Pare che lesione più grave sia quella alla giugulare. All'arrivo in ospedale la 62enne era in arresto cardiaco, subito rianimata dal personale del pronto soccorso e sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Poco dopo l'aggressione, l'ex marito sarebbe stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, morta la donna sfregiata al volto. Arrestato l'ex marito: "Datemi l'ergastolo"

