Milano morta la donna accoltellata vicino casa Arrestato l' ex marito

E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo all'ospedale di Niguarda, la 62enne è stata operata per diverse ore dagli specialisti del nosocomio ma non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate all'addome, al collo e al torace. La donna era stata ferita con più coltellate, anche al volto oltre che alle gambe e alle braccia. Nel corso del pomeriggio è arrivata poi la conferma che è stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato proprio del grave ferimento della ex moglie. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, morta la donna accoltellata vicino casa. Arrestato l'ex marito

