Milano morta la donna accoltellata in strada

È morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni ferita a coltellate in via Grassini, alla periferia nord di Milano. L'aggressore è poi fuggito in scooter. Le indagini sono affidate alla polizia locale, che dopo ore di ricerche ha bloccato l'ex marito della vittima, anche lui di 62 anni. Ritrovato in un cestino il coltello. L'uomo deve rispondere di omicidio aggravato. I due erano legalmente separati da tre anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, morta la donna accoltellata in strada

Leggi anche questi approfondimenti

Luigi Morcaldi ha accoltellato l'ex moglie a Milano: Luciana Ronchi, 62 anni, è morta poche ore dopo per le gravissime ferite riportate. L'uomo era fuggito in scooter, poi è stato preso - facebook.com Vai su Facebook

Anziana morta in casa da anni, lo scheletro trovato durante il pignoramento: dramma della solitudine https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/anziana_morta_casa_anni_scheletro_pignoramento_solitudine_san_giuliano_milanese-424927965/?r - X Vai su X

Milano, la donna accoltellata in strada è morta in ospedale: chi era la vittima - Tragedia a Milano: donna accoltellata sotto casa è morta in ospedale, cresce l’allarme sulla violenza domestica. Da notizie.it

E' morta la donna accoltellata a Milano, preso l'ex marito - E' durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente in mattinata, accoltellandola al volto, all'addome e al torace con un coltello l'ex moglie Luciana ... Scrive ansa.it

Milano, è morta donna accoltellata - E' morta all'Ospedale di Niguarda, Luciana Ronchi, la donna che era arrivata in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito. Scrive rainews.it