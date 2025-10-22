Milano morta la donna accoltellata alla gola Arrestato l’ex marito | si chiama Luigi Morcaldi Tradito dal cellulare

C’è una svolta nell’accoltellamento di Luciana Ronchi, avvenuto questa mattina a Milano. E’ stato fermato al parco Nord Luigi Morcaldi, 64 anni, l’uomo accusato del tentato omicidio della moglie, colpita con più coltellate sotto al sua abitazione in via Grassini a Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Morcaldi è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano all’interno del Parco Nord d i Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Era in fuga dalle 10 di questa mattina, quando si è presentato sotto casa dell’ex moglie in via Grassini, ha aspettato che scendesse e, con ancora il casco in testa per nascondersi, l’ha accoltellata al viso e al collo, prima di risalire sullo scooter e scappare via. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, morta la donna accoltellata alla gola. Arrestato l’ex marito: si chiama Luigi Morcaldi. Tradito dal cellulare

