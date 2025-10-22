Milano morta la 62enne accoltellata in strada | fermato l’ex marito era nel Parco Nord

La 62enne è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e si trova ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Una delle coltellate, infatti, avrebbe gravemente lacerato la giugulare della donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, morta la 62enne accoltellata in strada: fermato l’ex marito, era nel Parco Nord

Anziana morta in casa da anni, lo scheletro trovato durante il pignoramento: dramma della solitudine

Nadia Khaidar è morta oggi, a Bologna, dopo tre mesi di agonia in ospedale, a seguito della brutale aggressione dell'ex compagno. L'ennesima vittima di femminicidio che segue di pochi giorni l'uccisione efferata di Pamela Genini, a Milano, la cui morte sta a

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Come scrive fanpage.it

Milano, 62enne accoltellata: è gravissima. Fermato l’ex marito - E' stato fermato con l'accusa di tentato omicidio Luigi Morcaldi, l'uomo ricercato per ore ... Si legge su lapresse.it

Morta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Come scrive leggo.it