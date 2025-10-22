Milano fermato l’ex marito della donna accoltellata al volto | rintracciato grazie allo smartphone

La 62enne è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e si trova ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Una delle coltellate, infatti, avrebbe gravemente lacerato la giugulare della donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, fermato l’ex marito della donna accoltellata al volto: rintracciato grazie allo smartphone

Argomenti simili trattati di recente

Fermato a Milano il figlio di Pasqualino, il leggendario broker della droga che sparì nell’Aspromonte dopo essere caduto in una trappola delle famiglie rivali - facebook.com Vai su Facebook

Il trapper «Daytona KK» fermato a Milano con un chilo di droga in auto: in casa ne aveva altri cinque - X Vai su X

Donna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne è sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Lo riporta fanpage.it

Accoltellata e soccorsa in strada, il marito scappa con lo scooter: è caccia all’uomo a Milano - L’aggressione si è consumata a Bruzzano, in via Giuseppina Grassini, hinterland di Milano. Da msn.com