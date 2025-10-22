Milano fermato l’ex marito della donna accoltellata al volto | rintracciato grazie allo smartphone

Ildifforme.it | 22 ott 2025

La 62enne è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e si trova ricoverata in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Una delle coltellate, infatti, avrebbe gravemente lacerato la giugulare della donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it





