Milano | femminicidio Pamela Genini madre e fratello sentiti come testimoni

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La madre e il fratello di Pamela Genini sono stati ascoltati come testimoni in Procura a Milano per cercare di ricostruire il rapporto tra la ventinovenne e Gianluca Soncin, l'uomo che la sera del 14 ottobre l'ha accoltellata a morte con oltre 30 coltellate. Una storia di violenze di cui la signora Uma Smirnova e il figlio sarebbero stati all'oscuro a differenza degli amici che, sentiti nei giorni scorsi, hanno confermato aggressioni e minacce ripetute. Il cinquantaduenne deve rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi, dalla relazione affettiva e da atti persecutori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: femminicidio Pamela Genini, madre e fratello sentiti come testimoni

