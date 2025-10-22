Milano ex marito l' accoltella | è grave

12.30 Una donna di 55 anni è stata colpita al volto con una coltellata nel quartiere Bruzzano a Milano. Tagli anche alle gambe e braccia.E' in gravi condizioni. Ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito L'uomo è fuggito ed è ora ricercato. La donna è stata trovata per strada accanto all'androne di una abitazione. Gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo se l'aggressione sia accaduta lì o altrove, sentendo testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Lei avrebbe urlato "Aiutatemi". La donna è stata operata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellata una donna di 55 anni a Milano, è grave. Si cerca l'ex marito - In codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni da taglio volto, all'arto inferiore e superiore ... Come scrive msn.com

Milano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Scrive affaritaliani.it

Milano, accoltellata al volto donna di 55 anni: è gravissima in ospedale, si cerca l'ex marito - La vittima è stata colpita anche alla gola e a una spalla. Scrive msn.com