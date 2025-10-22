Milano e Napoli insieme per Nisida | se ne parlerà il 25 ottobre al Convegno Aisted

“Il carcere, e in modo particolare quello dei minori, è un luogo di iper-controllo e deprivazione, poco favorevole alla co-regolazione affettiva. Per noi terapeuti, è stato fondamentale durante gli incontri con i detenuti creare con loro semplici rituali iniziali e finali: dal saluto alla scelta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it