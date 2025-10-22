Milano è morta Luciana Ronchi la 62enne accoltellata dall' ex marito Arrestato l' uomo Una testimone | La controllava da un mese

La vittima è Luciana Ronchi. L'ex, Luigi Morcaldi, dopo il delitto è scappato in moto ed è stato fermato dalla polizia locale. Una vicina: «Appostato da un mese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, è morta Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall'ex marito. Arrestato l'uomo, Una testimone: «La controllava da un mese»

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Da fanpage.it

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi è fuggito. Scrive msn.com

Milano, è morta la donna di 62 anni accoltellata dall'ex marito. Arrestato l'uomo - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente stamattina, accoltellandola al volto, all’addome e al ... Secondo gds.it