Milano è morta Luciana Ronchi la 62enne accoltellata dall' ex marito Arrestato l' uomo Una testimone | La controllava da un mese

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è Luciana Ronchi. L'ex, Luigi Morcaldi, dopo il delitto è scappato in moto ed è stato fermato dalla polizia locale. Una vicina: «Appostato da un mese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

milano 232 morta luciana ronchi la 62enne accoltellata dall ex marito arrestato l uomo una testimone la controllava da un mese

© Xml2.corriere.it - Milano, è morta Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall'ex marito. Arrestato l'uomo, Una testimone: «La controllava da un mese»

Scopri altri approfondimenti

milano 232 morta lucianaÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito &#232; accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Da fanpage.it

milano 232 morta lucianaÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata al volto dall’ex marito a Milano - I soccorsi e il ricovero in ospedale non sono serviti: troppo gravi le ferite provocate da Luigi Morcaldi, che poi &#232; fuggito. Scrive msn.com

milano 232 morta lucianaMilano, &#232; morta la donna di 62 anni accoltellata dall'ex marito. Arrestato l'uomo - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente stamattina, accoltellandola al volto, all’addome e al ... Secondo gds.it

Cerca Video su questo argomento: Milano 232 Morta Luciana