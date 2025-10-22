Milano è morta la donna di 62 anni accoltellata dall' ex marito Arrestato l' uomo era fuggito in moto dopo l' agguato

La vittima è Luciana Ronchi. L'ex, Luigi Morcaldi, fermato dalla polizia locale. Una vicina: «Appostato da un mese».

Anziana morta in casa da anni, lo scheletro trovato durante il pignoramento: dramma della solitudine https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/anziana_morta_casa_anni_scheletro_pignoramento_solitudine_san_giuliano_milanese-424927965/?r - X Vai su X

