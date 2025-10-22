Milano è morta la donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola dall' ex marito Arrestato l' uomo era fuggito in scooter dopo l' agguato
La vittima è Luciana Ronchi. L'ex, Luigi Morcaldi, fermato dalla polizia locale. Una vicina: «Appostato da un mese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
Anziana morta in casa da anni, lo scheletro trovato durante il pignoramento: dramma della solitudine https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/anziana_morta_casa_anni_scheletro_pignoramento_solitudine_san_giuliano_milanese-424927965/?r - X Vai su X
Nadia Khaidar è morta oggi, a Bologna, dopo tre mesi di agonia in ospedale, a seguito della brutale aggressione dell’ex compagno. L’ennesima vittima di femminicidio che segue di pochi giorni l’uccisione efferata di Pamela Genini, a Milano, la cui morte sta a - facebook.com Vai su Facebook
È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Da fanpage.it
Donna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne è sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Scrive fanpage.it
Donna accoltellata e in fin di vita a Milano, l'ex marito fermato dalla Polizia locale: era al parco Nord, la fuga disperata in scooter - E' stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato del grave ferimento della ex moglie in via Grassini a Milano stamani. Scrive msn.com