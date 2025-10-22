Milano è morta la donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola dall' ex marito Arrestato l' uomo era fuggito in scooter dopo l' agguato

La vittima è Luciana Ronchi. L'ex, Luigi Morcaldi, fermato dalla polizia locale. Una vicina: «Appostato da un mese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

