Milano è morta la donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola dall' ex marito Arrestato l' uomo era fuggito in moto dopo l' agguato

22 ott 2025

La vittima è Luciana Ronchi. L'ex, Luigi Morcaldi, fermato dalla polizia locale. Una vicina: «Appostato da un mese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, è morta la donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola dall'ex marito. Arrestato l'uomo, era fuggito in moto dopo l'agguato

