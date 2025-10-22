Milano è morta la donna accoltellata in strada | bloccato l' ex marito | L' errore durante la fuga | ha acceso il cellulare

Una vicina: "Lui la controllava da un mese". L'aggressore, scappato a bordo di uno scooter, urlava: "La casa è mia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, è morta la donna accoltellata in strada: bloccato l'ex marito | L'errore durante la fuga: ha acceso il cellulare

Contenuti che potrebbero interessarti

? ULTIM'ORA - È morta poco prima delle 20 di mercoledì sera Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata la mattina dall'ex marito Luigi Morcaldi a Milano. Era stata soccorsa in condizioni gravissime in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, periferia nor - facebook.com Vai su Facebook

Anziana morta in casa da anni, lo scheletro trovato durante il pignoramento: dramma della solitudine https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/anziana_morta_casa_anni_scheletro_pignoramento_solitudine_san_giuliano_milanese-424927965/?r - X Vai su X

Milano, la donna accoltellata in strada è morta in ospedale: chi era la vittima - Tragedia a Milano: donna accoltellata sotto casa è morta in ospedale, cresce l’allarme sulla violenza domestica. Scrive notizie.it

Milano, è morta la donna di 62 anni accoltellata dall'ex marito. Arrestato l'uomo - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente stamattina, accoltellandola al volto, all’addome e al ... Segnala gds.it

Milano, è morta la donna accoltellata dall'ex marito: l'uomo 'tradito' da telefono, coltello trovato in cestino - L'ex marito, Luigi Morcaldi, fuggito in scooter dopo l'aggressione, è stato rintracciato nel pomeriggio dalla Polizia locale al Parco Nord. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it