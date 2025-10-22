Milano | è morta la donna accoltellata in strada arrestato l’ex marito

Non ce l'ha fatta Luciana Ronchi, la 62enne aggredita stamattina, 22 ottobre 2025 in via Grassini a Milano. La donna è morta all'ospedale Niguarda, non e' servito il lungo intervento a cui e' stata sottoposta dopo essere stata rianimata da un arresto cardiaco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Milano: è morta la donna accoltellata in strada, arrestato l’ex marito

