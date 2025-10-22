Milano | è morta la donna accoltellata in strada arrestato l’ex marito

Firenzepost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Luciana Ronchi, la 62enne aggredita stamattina, 22 ottobre 2025 in via Grassini a Milano. La donna è morta all'ospedale Niguarda, non e' servito il lungo intervento a cui e' stata sottoposta dopo essere stata rianimata da un arresto cardiaco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

milano 232 morta la donna accoltellata in strada arrestato l8217ex marito

© Firenzepost.it - Milano: è morta la donna accoltellata in strada, arrestato l’ex marito

Approfondisci con queste news

milano 232 morta donnaÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito &#232; accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Scrive fanpage.it

milano 232 morta donnaMilano, &#232; morta la donna accoltellata dall'ex marito: l'uomo 'tradito' da telefono, coltello trovato in cestino - L'ex marito, Luigi Morcaldi, fuggito in scooter dopo l'aggressione, è stato rintracciato nel pomeriggio dalla Polizia locale al Parco Nord. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

milano 232 morta donnaÈ morta la donna accoltellata in strada a Milano - E' morta all'ospedale di Niguarda dove era arrivata questa mattina in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito, Luciana Ronchi. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milano 232 Morta Donna