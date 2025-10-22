Milano è morta donna accoltellata
20.50 E' morta all'Ospedale di Niguarda, Luciana Ronchi, la donna che era arrivata in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall'ex marito. La donna di 62 anni, che aveva una profonda ferita alla giugulare ed altre a torace e addome, è stata operata dall' équipe del Trauma Center ma le sue condizioni sono da subito apparse gravissime. L'ex marito, Luigi Morcaldi, è stato arrestato al Parco Nord, a Milano dopo una caccia all'uomo durata ore,dove è stato rintracciato nel pomeriggio dalla Polizia locale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
