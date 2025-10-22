Milano donna sfregiata al volto | è gravissima È caccia all' ex marito

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto questa mattina con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime rilevazioni la vittima avrebbe diverse ferite al corpo, su gambe e braccia. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda dagli operatori del 118, intervenuti sul posto. Al momento è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'aggressore. Si starebbe pensando a una aggressione in casa, visto che la 55enne vive poco lontano. Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. Al momento gli agenti stanno cercando di rintracciare l'ex marito, che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter appena dopo l'aggressione alla donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, donna sfregiata al volto: è gravissima. È caccia all'ex marito

