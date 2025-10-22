Milano donna gravissima dopo essere stata accoltellata | si cerca l' ex marito

Una donna italiana di 55 anni è stata aggredita stamattina da un uomo nel quartiere Bruzzano di Milano. La donna, ferita con più coltellate, anche al volto, è stata trasportata in codice rosso in ospedale in condizioni gravissime. Dalle prime informazioni sarebbe stato l'ex marito a colpirla. L'uomo è scappato e sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito

