Milano donna gravissima dopo essere stata accoltellata | si cerca l' ex marito

Una donna italiana di 55 anni è stata aggredita stamattina da un uomo nel quartiere Bruzzano di Milano. La donna, ferita con più coltellate, anche al volto, è stata trasportata in codice rosso in ospedale in condizioni gravissime. Dalle prime informazioni sarebbe stato l'ex marito a colpirla. L'uomo è scappato e sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

Milano, accoltellata al volto donna di 55 anni: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito - La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso, provocate probabilmente da un coltello. Riporta milano.corriere.it

Milano, donna ferita al volto con un coltello: è grave. Caccia all'aggressore, in fuga su uno scooter - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Lo riporta msn.com

Una donna è stata ferita al volto con un coltello a Milano, è grave: il suo aggressore è ricercato - In via Grassini a Milano, una donna di 55 anni è stata colpita al volto con un coltello. Da fanpage.it