Milano donna gravissima dopo essere stata accoltellata | preso l' ex marito
Una donna italiana di 62 anni è stata aggredita stamattina nel quartiere Bruzzano di Milano. La donna, ferita con più coltellate, anche al volto oltre alle gambe e alle braccia, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime, con una grave lesione della vena giugulare. Nel corso del pomeriggio è arrivata poi la conferma che è stato preso dagli agenti della Polizia locale Luigi Morcaldi, 62 anni, sospettato proprio del grave ferimento della ex moglie, Luciana Ronchi, in via Grassini a Milano. Si trovava nel Parco Nord. La ricostruzione della vicenda. In base a quanto emerso dalle indagini, Morcaldi era in fuga dalle 10 di questa mattina, quando si è presentato sotto casa dell'ex moglie, ha aspettato che scendesse e, con ancora il casco in testa per nascondersi, l'ha accoltellata al viso e al collo, prima di risalire sullo scooter e scappare via. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
