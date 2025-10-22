Milano donna ferita al volto con un coltello | è gravissima

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani, martedì 22 ottobre, con una coltellata in via Giuseppina Grassini, alla periferia nord di Milano. La donna è stata portata all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime. Sul posto automedica, ambulanza e polizia locale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna ferita al volto con un coltello: è gravissima

