Milano donna ferita al volto con un coltello | è grave Caccia all' aggressore in fuga su uno scooter

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassin, alla periferia nord di Milano. La donna è stata portata in ospedale in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, donna ferita al volto con un coltello: è grave. Caccia all'aggressore, in fuga su uno scooter

Leggi anche questi approfondimenti

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

Milano, donna ferita al volto con un coltello: è grave. Caccia all'aggressore, in fuga su uno scooter - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Come scrive msn.com

Una donna è stata ferita al volto con un coltello a Milano, è grave: il suo aggressore è ricercato - In via Grassini a Milano, una donna di 55 anni è stata colpita al volto con un coltello. fanpage.it scrive

Donna ferita al volto con un coltello: è grave. È caccia all'aggressore in fuga su uno scooter. Ricercato l'ex marito - Una donna di 55 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassin, ... Lo riporta msn.com