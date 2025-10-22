Milano donna ferita al volto con un coltello | è grave Caccia all' aggressore in fuga su uno scooter

22 ott 2025

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassin, alla periferia nord di Milano. La donna è stata portata in ospedale in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

