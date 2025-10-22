Milano donna ferita a coltellate | è gravissima

Si cerca l'ex marito della vittima, un 52enne che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter e che risulta irreperibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, donna ferita a coltellate: è gravissima

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

#Milano Femmicidio in zona Gorla. Una donna di 29 anni è stata accoltellata sul terrazzo dal compagno di 52 anni che poi ha tentato il suicidio. Ad allertare la polizia l’ex fidanzato chiamato dalla vittima e i vicini che hanno assistito alla scena. - X Vai su X

Milano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Riporta affaritaliani.it

Donna aggredita a coltellate a Milano, è in pericolo di vita - Portata in ospedale in condizioni gravi, ha ferite a collo, torace e addome. Come scrive ansa.it

Aggressione a Milano: donna ferita per strada con una coltellata al volto - Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. Secondo msn.com