Milano donna di 62 anni accoltellata al volto | è gravissima in ospedale Si cerca l' ex marito

È accaduto a Bruzzano, nell'hinterland. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso. L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, donna di 62 anni accoltellata al volto: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellata una donna di 55 anni a Milano, è grave. Si cerca l'ex marito - In codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni da taglio volto, all'arto inferiore e superiore ... Riporta rainews.it

Milano, accoltellata al volto donna di 55 anni: è gravissima in ospedale, si cerca l'ex marito - La vittima è stata colpita anche alla gola e a una spalla. Si legge su msn.com

Milano, donna ferita al volto con un coltello: è grave. Caccia all'aggressore, in fuga su uno scooter - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassin, alla periferia nord di Milano. Come scrive msn.com