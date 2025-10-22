Milano donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola | è in pericolo di vita Si cerca l' ex marito

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto a Bruzzano, nell'hinterland. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso. L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

milano donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola 232 in pericolo di vita si cerca l ex marito

© Xml2.corriere.it - Milano, donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola: è in pericolo di vita. Si cerca l'ex marito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milano donna 62 anniMilano, donna accoltellata in strada a Bruzzano: è in pericolo di vita - Una donna di 62 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime nella mattinata di mercoledì 22 ottobre in via Giuseppina Grassini ... Secondo 361magazine.com

milano donna 62 anniDonna di 55 anni soccorsa in gravi condizioni a Milano, ricerche in corso per l’ex marito - Una donna di 55 anni è stata soccorsa in gravi condizioni in quel di Milano dopo essere stata ferita al volto; le autorità stanno cercando il suo ex marito. Come scrive news.fidelityhouse.eu

Donna accoltellata al volto a Milano, è in pericolo di vita: indagini in corso sull’ex marito - Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere stata aggredita all’interno della propria abitazione, che si trova poco distante dal luogo in cui è stata soccorsa ... varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna 62 Anni