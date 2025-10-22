È accaduto a Bruzzano, nell'hinterland. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso. L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, donna di 62 anni accoltellata al volto e alla gola: è in pericolo di vita. Si cerca l'ex marito