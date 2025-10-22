Milano donna di 62 anni accoltellata al volto e al collo | è in pericolo di vita Caccia all' ex marito in fuga su scooter

Una donna di 62 anni è stata accoltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. È stata portata in ospedale in condizioni gravi, si trova in sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, donna di 62 anni accoltellata al volto e al collo: è in pericolo di vita. Caccia all'ex marito, in fuga su scooter

