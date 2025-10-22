Milano donna di 55 anni accoltellata al volto | è gravissima in ospedale Si cerca l' ex marito

È accaduto a Bruzzano, nell'hinterland. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso. L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Milano, donna di 55 anni accoltellata al volto: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito

