Milano donna di 55 anni accoltellata al volto | è gravissima in ospedale Si cerca l' ex marito
È accaduto a Bruzzano, nell'hinterland. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso. L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
