Milano donna di 55 anni accoltellata al volto | è gravissima in ospedale Si cerca l' ex marito

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto a Bruzzano, nell'hinterland. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso. L’ex marito della donna è stato visto allontanarsi in scooter. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

milano donna di 55 anni accoltellata al volto 232 gravissima in ospedale160si cerca l ex marito

© Xml2.corriere.it - Milano, donna di 55 anni accoltellata al volto: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito

Contenuti che potrebbero interessarti

milano donna 55 anniMilano, accoltellata al volto donna di 55 anni: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito - La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso, provocate probabilmente da un coltello. Lo riporta milano.corriere.it

milano donna 55 anniUna donna è stata ferita al volto con un coltello a Milano, è grave: il suo aggressore è ricercato - In via Grassini a Milano, una donna di 55 anni è stata colpita al volto con un coltello. fanpage.it scrive

milano donna 55 anniApre lo sportello dell'auto e travolge una bicicletta: grave una donna di 55 anni. «Ha battuto violentemente la testa» - Una donna di 55 anni è rimasta ferita ed è in gravi condizioni dopo essere stata urtata da un'auto mentre viaggiava sulla sua bicicletta: l'incidente è avvenuto in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna 55 Anni