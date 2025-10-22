Milano | donna di 52 anni accoltellata E’ gravissima al Niguarda Si cerca l’ex marito

22 ott 2025

Si cerca l’ex marito della donna di 52 anni, accoltellata al volto stamani, 22 ottobre 2025, in via Giuseppina Grassini, a Milano. La donna è stata portata all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

