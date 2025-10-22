Milano donna accoltellata per strada | è in pericolo di vita si cerca l’ex marito

Dayitalianews.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressore è in fuga: si cerca l’ex marito della vittima. Milano, 22 ottobre 2025. Una donna di 62 anni è stata accoltellata per strada questa mattina in via Grassini, nella periferia nord di Milano. L’aggressore, un uomo, sarebbe fuggito a bordo di uno scooter subito dopo l’attacco. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso e si trova attualmente in sala operatoria. Ha riportato ferite gravi al collo, al torace e all’addome. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata. Le indagini: si cerca l’ex marito. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Milano, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l’aggressore, fuggito dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

milano donna accoltellata per strada 232 in pericolo di vita si cerca l8217ex marito

© Dayitalianews.com - Milano, donna accoltellata per strada: è in pericolo di vita, si cerca l’ex marito

Contenuti che potrebbero interessarti

milano donna accoltellata stradaMilano, accoltellata dall'ex marito in strada: è in fin di vita. L'uomo in fuga, la separazione 3 anni fa. Una vicina: «Lui appostato da un mese» - È stata inseguita per una cinquantina di metri sotto casa, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. ilmessaggero.it scrive

milano donna accoltellata stradaDonna accoltellata in strada dall'ex marito a Milano: è in pericolo di vita - Una donna di 55 anni è stata accoltellata in via Giuseppina Grassini, quartiere Bruzzano a Milano, nella mattinata di mercoledì. Scrive milanotoday.it

milano donna accoltellata stradaDonna accoltellata in strada a Milano, la Polizia transenna la zona - Le prime testimonianze: "Eravamo al bar e abbiamo sentito le sirene, siamo corsi lì e l'abbiamo vista per terra. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Donna Accoltellata Strada