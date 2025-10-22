Milano donna accoltellata per strada | è in pericolo di vita si cerca l’ex marito

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressore è in fuga: si cerca l’ex marito della vittima. Milano, 22 ottobre 2025. Una donna di 62 anni è stata accoltellata per strada questa mattina in via Grassini, nella periferia nord di Milano. L’aggressore, un uomo, sarebbe fuggito a bordo di uno scooter subito dopo l’attacco. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso e si trova attualmente in sala operatoria. Ha riportato ferite gravi al collo, al torace e all’addome. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata. Le indagini: si cerca l’ex marito. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Milano, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l’aggressore, fuggito dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, donna accoltellata per strada: è in pericolo di vita, si cerca l’ex marito

